СТАМБУЛ, 19 мая — ПРАЙМ. Центробанк Турции заявил в пятницу, что не будет вводить ограничения для банков на снятие наличных с кредитных карт. Евросоюзу придется выбирать между Украиной и Турцией, пишет Politico

Ряд турецких СМИ сообщили в четверг, что банки Турции полностью запретили вывод наличных с кредитных карт, так как возрос спрос на снятие аванса наличными под 1,36%. Телеканал NTV уточнил со ссылкой на рассылку регулятора, что речь идет о вводе ограничений для тех, кто снимает более 15 тысяч лир (около 750 долларов) со счета.

"В соответствии с поступившими указаниями… считаем целесообразным исключить снятие наличных с индивидуальных кредитных карт из-под действия ограничений", — цитирует агентство Anadolu письмо регулятора банкам.

СМИ отмечали, что до выборов 14 мая данный способ получения наличных был крайне популярен среди местного населения.

Ранее сообщалось, что валютные резервы Центробанка Турции снизились за неделю на почти 8 миллиардов долларов, до уровня 60,8 миллиарда.

Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,68%, снизившись за месяц с 50,5%, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 105,19%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.