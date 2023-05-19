МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Банки просят Министерство обороны предоставить им доступ к единому реестру военнообязанных и к дополнительному реестру повесток для кредиторов, пишет РБК.

Как говорится в письме Национального совета финансового рынка к военному ведомству и ЦБ, без этого они не смогут исполнить требование закона об электронных повестках: так как российское законодательство предусматривает запрет на выдачу займов и кредитов лицам, уклоняющимся от призыва.

Банки хотят использовать данные из реестров о дате направления повестки, дате ее вручения, а также к дате, когда начинают действовать ограничительные меры на выдачу кредитов.

"Им также нужна информация об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер", — отмечается в статье.

Если в базе числится клиент конкретного банка, который, возможно, не ожидает повестки, то и отказа в выдаче, например, ипотеки, он не ждет. Но споров и жалоб на обоснованность таких отказов с сотрудниками банков все равно не избежать. Поэтому кредитные организации хотят иметь возможность обосновать свои отказы в таких ситуациях.

Закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток был подписан президентом России Владимиром Путиным в середине апреля этого года. Работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, а также федеральные суды будут предоставлять в реестр необходимые сведения о военнообязанных. Помимо этого, вместе с бумажными повестками появятся электронные оповещения.