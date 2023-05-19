МИНСК, 19 мая — ПРАЙМ. Австрийский Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками, сообщило белорусское издание Office Life в пятницу. Криптовалюты не станут панацеей во внешних расчетах, заявили в ЦБ

"Австрийский Raiffeisen Bank подтвердил, что сокращает сотрудничество с белорусскими банками", — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы RBI Ингрид Дитц сообщила изданию, что "RBI (Raiffeisen Bank International — ред.) решил резко сократить корреспондентские отношения с банками в регионе". По ее словам, RBI уже проинформировал о своих планах банки, которые затронет эта мера. При этом конкретные названия белорусских банков не указываются.

В сообщении уточняется, что Raiffeisen Bank прекратит корреспондентские отношения с рядом белорусских банков с 31 июля 2023 года.

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине, в ответ западные страны ввели ряд новых санкций, причем ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке Москвы. Санкции затронули белорусскую банковскую систему. В частности, ряд банков Белоруссии и России были отключены от межбанковской системы передачи информации SWIFT. В условиях санкций и невозможности больше использовать прежние корреспондентские счета, открытые в банках с российским капиталом, многие белорусские банки использовали корреспондентские счета Raiffezen Bank для платежей в долларах и евро.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства и банков, чтобы они решили проблему прохождения платежей во внешней торговле в условиях западных санкций, заявив, что работа в этой сфере пока отвратительная. Он заявил, что банковская система недостаточно помогает бизнесу в условиях санкций Запада искать маршруты проведения платежей с контрагентами. Национальному банку Белоруссии Лукашенко поставил задачу создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.