МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "МТС банк" не обладает активами в Австралии, поэтому санкции, введенные этой страной против него, никак не повлияют на операционную деятельность и клиентов кредитной организации, рассказали РИА Новости в банке. СМИ: Raiffeisen Bank сокращает сотрудничество с белорусскими банками

"У "МТС банка" нет активов в Австралии. Данное событие никак не повлияет на операционную деятельность и клиентов", — сообщили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Австралия ввела санкции против ряда российских компаний и банков, в том числе "МТС банка", банков "Санкт-Петербург", "Зенит", "Уралсиб" и УБРиР.

"МТС банк" — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС. По данным РИА Рейтинга, на 1 февраля 2022 года банк занимал 33-е место в российской банковской системе по величине активов. В феврале США и Великобритания ввели санкции против "МТС банка". В марте банк сообщал о проблемах с проведением конвертации долларов для юрлиц, так как из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты с кредитной организацией в американской валюте.