КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Объемы исламского финансирования в России, по предварительным оценкам Сбербанка, в ближайшие три года составят порядка 20 миллиардов рублей, заявил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах международного экономического форума "Россия — Исламский мир: Kazan Forum". В ЦБ ожидают "иранского сценария" на российском фондовом рынке

"Мы считаем, что в ближайшие три года этот объем будет порядка 20 миллиардов рублей, это очень предварительная оценка", — ответил он на вопрос, во сколько оценивается объем исламского финансирования в России.

"И мы видим, какой большой спрос на эти услуги. Этот спрос не только на территории Татарстана, но и на территории тех республик, где основной религией является ислам", — добавил он.

Сбербанк в декабре прошлого года открыл первый в России офис исламского финансирования. На банковской полке были представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.

В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пилотной реализации исламского банкинга. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, закон планируется принять в июне, чтобы он заработал с 1 июля. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь микрофинансовые организации, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и осуществляющие деятельность по партнерскому финансированию на территории того субъекта, где проводится эксперимент. Криптовалюты не станут панацеей во внешних расчетах, заявили в ЦБ

Согласно законопроекту, участники экспериментального правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов, финансировать физлиц и компании путем заключения договоров купли-продажи, в том числе недвижимого имущества с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом.

KazanForum проходит 18-19 мая, в этом году он состоится в 14-й раз. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года мероприятие получило федеральный статус. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.