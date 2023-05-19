МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Санкции Великобритании и Австралии против ряда российских банков значительно не повлияют на сектор, так как подпавшие под них кредитные организации уже находятся под блокирующими санкциями США, прокомментировал РИА Новости управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Трутнев назвал объем отложенных из-за санкций инвестиций в экономику

Ранее в пятницу Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний и банков, в том числе Металлинвестбанка, "Всероссийского банка развития регионов" (ВБРР), "Тинькофф банка" и Росбанка. Также санкции против ряда российских компаний и банков ввела и Австралия, в этот список из кредитных организаций вошли "МТС банк", банки "Санкт-Петербург", "Зенит", "Уралсиб" и "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР).

"Указанные банки уже находятся под блокирующими санкциями США (включены в SDN), которые являются триггером для отказа от работы с ними и для компаний, не находящихся в американской юрисдикции. С учётом этого влияние новых санкций не будет значительным", — сказал Пивень, отвечая на вопрос о том, как новые ограничения повлияют на банковский сектор РФ.

Что касается самих американских санкций, то в феврале минфин США ввел их против более чем десятка российских финансовых организаций, в том числе банков "Уралсиб", "Зенит", "Московского кредитного банка" (МКБ), МТС-банка и других. Позже под санкции США подпали Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Санкт-Петербург", "Приморье", СДМ-банк и УБРиР.