МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Несмотря на введение Австралией санкций все сервисы банка "Уралсиб" будут работать без каких-либо ограничений в прежнем режиме, заявили РИА Новости в кредитной организации. В АКРА оценили влияние санкций британских и австралийских санкций на банки

Ранее в пятницу Австралия ввела санкции против ряда российских компаний и банков, а том числе "Уралсиба".

"Все сервисы банка будут работать без каких-либо ограничений в прежнем режиме. По-прежнему полностью доступны операции по картам, неизменными останутся условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам", — прокомментировали в кредитной организации.