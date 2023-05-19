МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российские банки могут повышать комиссию за снятие наличных в банкоматах для снижения собственных издержек на инкассацию и в целом для стимулирования безналичных расчетов, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. На Мосбирже призвали дать брокерам и биржам функции операторов обмена ЦФА

Банки постепенно начали ужесточать условия по снятию наличных средств через банкоматы, сообщили ранее в пятницу эксперты аналитической компании Frank RG. Среди тех, кто принял такое решение, по данным экспертов, например, Промсвязьбанк.

"Банки стимулируют безналичные расчеты, потому что при безналичном расчете затраты на проведение операции ложатся на продавца, а не на банк. Кроме того, поддержание операций с наличными, в том числе их снятие, это дополнительные затраты для банка на инкассацию и банковский контроль", — отметил Пермяков.

"Но и популярность наличных денег у клиентов тоже снижается, поэтому банки действуют более решительно в вопросе оборота наличных средств", — добавил эксперт.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России ожидает роста доли безналичных расчетов в розничном товарообороте в стране по итогам текущего года примерно до 80% с прошлогодних "чуть больше" 78%.