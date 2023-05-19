МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Повышение комиссий за снятие наличных в банкоматах или введение ещё каких-либо условий пока не стоит на повестке дня у российских банков, показал опрос РИА Новости. В Кремле оценили желание ЕС отказаться от покупки российских алмазов

Ранее в пятницу эксперты аналитической компании Frank RG сообщили, что банки постепенно начали ужесточать условия снятия наличных средств через банкоматы. Среди тех, кто принял такое решение, по данным экспертов, например, Промсвязьбанк.

"ВТБ не менял условия по снятию наличных средств через банкоматы и не планирует это делать. Наши клиенты по-прежнему могут снимать и вносить денежные средства без комиссии через устройства самообслуживания банка. Лимиты по таким операциям также не менялись", — заявили в банке.

Сбербанк также заявил, не вводил новых комиссий за снятие наличных в банкоматах.

"Абсолют банк" также не менял условия снятия наличных в этом году и не планирует пересматривать их в ближайшее время. Аналогичная позиция — у "Почта банка" и Альфа-банка. Совкомбанк также не ужесточает условия по снятию наличных средств через банкоматы.

В настоящее время в планы "Московского кредитного банка" также не входит изменение лимитов или ввод комиссии на снятие наличных в банкоматах. Снятие собственных средств в банкоматах с любых дебетовых карт банка "Открытие" для физических лиц также доступно без комиссии. Каких-либо дополнительных условий с начала года не вводилось и вводить не планируется.