МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за апрель не изменились, и на 1 мая 2023 года составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Криптовалюты не станут панацеей во внешних расчетах, заявили в ЦБ

При этом, стоимость золота в резервах за апрель 2023 года увеличилась на 1,1% — до 148,599 миллиарда долларов на 1 мая с 147,011 миллиарда долларов на 1 апреля. Доля золота в международных резервах также несколько выросла до 24,9% с 24,75%.

Банк России в марте возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.

По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (+3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.

Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).