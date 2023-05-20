АНКАРА, 20 мая — ПРАЙМ. Экономисты ожидают, что Центральный банк Турции не пойдет на изменение учетной ставки перед вторым туром президентских выборов 28 мая, оставив её на уровне 8,50%, пишет экономическое издание Dünya. ЦБ Турции "откатил назад" ограничения на снятие наличных с кредитных карт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45,07%, cообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

"Экономисты ожидают, что Центральный банк Турецкой Республики оставит процентную ставку без изменений на заседании на следующей неделе (25 мая)", — пишет издание.

Уточняется, что согласно результатам опроса, все экономисты ожидают, что ставка будет оставлена без изменений на уровне 8,50%.