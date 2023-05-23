МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Абсолютное большинство малых и средних банков в России могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет в результате повышения конкуренции со стороны крупнейших кредитных организаций, которые активно продолжают внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания, следует из отчета консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey). Путин поручил осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки

"В текущих условиях средние и малые банки могут столкнуться с серьезными проблемами. Учитывая наши оценки, опыт прошлых кризисов и нынешнюю ситуацию, можно ожидать, что в следующие 10 лет от 65% до 80% малых и средних банков исчезнут", — говорится в материалах.

По мнению аналитиков, крупнейшие банки продолжат внедрять цифровые технологии и повышать качество обслуживания. Как следствие, концентрация банковского рынка только повысится. "Позиции крупных игроков будут усиливаться, поэтому малые и средние банки не смогут оставаться конкурентоспособными в своих клиентских и продуктовых нишах. Крупные банки будут расширять региональное присутствие там, где сильны локальные игроки", — пояснили авторы отчета.

В результате средние и малые компании могут быть поглощены более крупными или самостоятельно уйдут с рынка, добавили эксперты.

Кроме того, аналитики оценили потери банков-эмитентов в связи с популяризацией финансовых сервисов таких площадок, как "Яндекс Маркет", Wildberries и Ozon, которые присоединили к себе банки и уже в 2022 году выпустили свои дебетовые карты, дающие клиентам преимущества при оплате товаров на этих сайтах, а также позволяющие оплачивать любые другие покупки.

"Если клиенты будут оплачивать товары на маркетплейсах такими картами, то в 2023 году прямые потери чистого операционного дохода "классических" банков-эмитентов могут составить от 20 до 50 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.