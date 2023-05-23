МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Представители Германии и Венгрии поссорились в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за оценки роли венгерского банка OTP в конфликте России и Украины, пишет Politico. Украина пообещала Венгрии решить вопрос с санкциями против банка OTP

Разногласия заключаются в том, что на данный момент Венгрия отказывается одобрить дополнительную военную помощь ЕС для Украины до тех пор, пока Киев не исключит OTP из списка так называемых "спонсоров войны".

Когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил позицию Будапешта во время встречи за закрытыми дверями, его немецкая коллега Анналена Бербок ответила на это, что OTP якобы признает присоединение ДНР и ЛНР к России "в нарушение международного права" и предоставлял кредитные линии российским военным.

Как отмечается, этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, которая блокирует многочисленные шаги, направленные на то, чтобы "наказать Россию и поддержать Украину". В то время как Будапешт, как правило, уступал после удовлетворения своих интересов, многочисленные задержки привели многих в негодование, говорится в публикации.

По итогам встречи глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал урегулировать разногласия. Как сообщили представители ЕС, они ожидают, что Боррелль также свяжется с Киевом, чтобы обсудить этот вопрос.