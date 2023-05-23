ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Россия видит одной из главных целей Нового банка развития БРИКС защиту торгово-экономических связей государств, входящих в это объединение, от влияния западных санкций, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Названа возможная альтернатива МВФ для стран БРИКС

Во вторник в Шанхае Мишустин провел встречу с новым председателем этого банка, экс-президентом Бразилии Дилмой Роуссефф.

"Вы возглавили банк в сложное время, в период трансформации мировой торгово-экономической и финансовой системы. И одну из главных целей банка мы видим в том, чтобы защитить торгово-экономические связи стран БРИКС от влияния нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада. Убеждены, что перезагрузка банка, которую вы начали, пройдет успешно, и это позволит адаптировать его работу к новым реалиям, успешно противостоять современным вызовам", — сказал Мишустин в ходе встречи.

Глава правительства РФ выразил надежду на то, что "успешное функционирование банка будет способствовать дальнейшему укреплению экономического и инвестиционного взаимодействия в формате стран БРИКС, придаст импульс продвижению перспективных проектов в торговле, энергетике, в высоких технологиях, в транспортно-логистической инфраструктуре и других областях". "Это в свою очередь позволит создать новые точки роста национальных экономик государств "пятерки", — заявил Мишустин.

Глава правительства РФ напомнил, что в следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. "Россия ставит перед собой задачу повышения роли БРИКС в решении международных и региональных проблем и в формировании справедливого, демократического многополярного мира", — сказал Мишустин. Он также выразил надежду на то, что под руководством Роуссефф Новый банк развития сможет успешно выполнять свои функции, что в первую очередь необходимо для повышения его международного авторитета и расширения операционной деятельности, в том числе в России.

Роуссефф со своей стороны напомнила, что Россия стояла у истоков становления банка БРИКС, и заверила, что банк "настроен на выполнение своих обязательств перед всеми членами-основателями, в том числе перед Россией". Она также подчеркнула, что "придерживается очень четкой позиции в отношении санкций".