МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 24 по 30 мая абсорбирует ликвидность банковского сектора на 625 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Правительство отклонило проект КПРФ о повышении НДФЛ на высокие доходы

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 17 по 23 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 99 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 296 миллиардов. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 2 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,973 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 23 мая) в объеме 1,65 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.