ЦЮРИХ, 23 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer проведет принудительное разделение финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в соответствии с требованиями международного расчетного депозитария Euroclear, зарегистрированного в Бельгии. Финансист объяснила, как банки пытаются нажиться на клиентах

В понедельник издание Forbes сообщило, что Julius Baer уведомил своих российских и белорусских клиентов, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены из-за требований Euroclear. Уточнялось, мера не будет распространяться на клиентов, у которых есть гражданство страны Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. По данным издания, под сегрегацию не подпадут счета физлиц, имеющих вид на жительство перечисленных стран.

"Интерпретация некоторых санкций меняется постоянно. Euroclear проинформировал нас о том, что интерпретация бельгийских властей в отношении ограничения на депозиты наличными в ЕС требует разделения ценных бумаг, хранящихся в бельгийских депозитарных банках… Julius Baer соответствующим образом уведомил затронутых клиентов", — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Как добавила представитель пресс-службы, Julius Baer соблюдает законы и нормативные акты, включая национальные и международные санкции, применимые к его коммерческой деятельности. "Как глобальная компания, мы привыкли работать в разных юрисдикциях и обязаны соблюдать все применимые правила", — сообщила собеседница агентства.

В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России — "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.