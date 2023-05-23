МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России повышает с 1 июня этого года нормативы обязательных резервов для банков, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Обвал золотовалютных резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, пишут СМИ

"Банк России с учетом динамики структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повышает с 1 июня 2023 года нормативы обязательных резервов", — сказано в сообщении.

Так, резервы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций повышаются на 0,5 процентного пункта, до 4,5%. Нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте, кроме валют недружественных стран, для всех банков увеличиваются на 0,5 процентного пункта, до 6%. А по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран для всех банков нормативы поднимаются на 1 процентный пункт, до 8,5%.