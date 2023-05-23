МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Порядка 250 американских банков не переживут начавшийся в США долговой кризис, уверен бизнесмен Олег Дерипаска. Россиянам дали совет, в какие валюты вложиться ввиду угрозы дефолта США

"Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

"Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе — это одна из прелюдий", — отметил он.

После краха ряда крупных банков в США и Европе, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse, на Западе стали звучать опасения по поводу грядущего кризиса. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.

При этом сохраняется неопределенность вокруг перспектив госдолга США: министр финансов страны Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по потолку госдолга правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.

"Это вообще, конечно, было прикольно выслушивать последние 10-15 лет рассказы американских типа аналитиков о том, что мы ещё увидим этот "китайский экономический кризис" из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости в Китае. Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле", — заявил Дерипаска.