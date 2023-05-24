МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сбербанк со среды запускает вклад в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, по которому максимальная ставка составит 2,02%, сообщили в кредитной организации. Россиянам дали совет, в какие валюты вложиться ввиду угрозы дефолта США

"С 24 мая Сбербанк запускает новый вклад — в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Максимальная ставка по депозиту "Вклад в дирхамах" с учётом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада", — пишет банк.

Вклад в дирхамах можно оформить на 1, 3, 6 или 12 месяцев, проценты по нему начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 5000 дирхамов ОАЭ.

"Думаю, наш новый вклад в дирхамах привлечет россиян. В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля", — прокомментирвоал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.