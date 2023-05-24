ТЕГЕРАН, 24 мая — ПРАЙМ. Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов. ЦБ назвал криптовалюту спекулятивным активом

"У меня была хорошая, продуктивная встреча с моей российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Мы пришли к серьезному консенсусу по развитию валютных отношений и подготовили оперативную дорожную карту", — написал глава ЦБ Ирана в Twitter.

Он добавил, что использование национальных валют в двусторонних отношениях и укрепление системы двусторонних расчетов является частью этой дорожной карты.

Глава Банка России, по данным иранского SNN TV, также посетила проходящую в Тегеране встречу Азиатского клирингового союза, в которой Россия принимает участие в качестве наблюдателя.