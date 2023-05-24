Главы ЦБ России и Ирана провели переговоры в Тегеране
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела в Тегеране переговоры со своим иранским коллегой Резой Фарзином
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ТЕГЕРАН, 24 мая — ПРАЙМ. Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов.
"У меня была хорошая, продуктивная встреча с моей российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Мы пришли к серьезному консенсусу по развитию валютных отношений и подготовили оперативную дорожную карту", — написал глава ЦБ Ирана в Twitter.
Он добавил, что использование национальных валют в двусторонних отношениях и укрепление системы двусторонних расчетов является частью этой дорожной карты.
Глава Банка России, по данным иранского SNN TV, также посетила проходящую в Тегеране встречу Азиатского клирингового союза, в которой Россия принимает участие в качестве наблюдателя.
https://1prime.ru/banks/20230524/840673351.html
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