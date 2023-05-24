МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стремление Москвы и Тегерана укрепить отношения, в особенности в банковской сфере, окажут влияние на региональную и мировую экономику, заявил корреспонденту РИА Новости на фоне визита главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной в Тегеран заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими. Россия и Иран расширили сотрудничество в сфере туризма

"Учитывая масштаб экономики России и Ирана и их региональное и надрегиональное влияние на региональную и мировую экономику… взаимодействие и стремление (укрепить связи) между двумя странами, безусловно, может иметь региональные и глобальные последствия и стать основой для ускорения процесса исключения доллара из мировых торговых сделок", – сказал Карими.

Карими выразил надежду на то, что взаимодействие двух стран как можно скорее перейдет в практическую плоскость. Он подчеркнул, что парламент Ирана утвердил законы, согласно которым, иранское правительство обязано отслеживать процесс заключения связанных с денежными средствами двусторонних соглашений с Россией и многосторонних соглашений с другими странами.

Заместитель председателя комиссии отметил, что, учитывая санкции США и стран Запада в отношении российских и иранских банков и попытки ограничить коммерческие сделки России и Ирана, обе страны стремятся отказаться от доллара и использовать в сделках национальные валюты.

Набиуллина прибыла с визитом в Иран 24 мая, где провела переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Председатель Центрального банка Ирана назвал переговоры "продуктивными" и сообщил о подготовке дорожной карты, частью которой является использование национальных валют.