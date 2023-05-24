МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России принял решение не продлевать послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, говорится в сообщении на официальном сайте регулятора. ЦБ назвал криптовалюту спекулятивным активом

"С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности сектора КО (кредитные организации — ред.) обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем Банк России принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года. Отдельные более долгосрочные стратегические антикризисные решения интегрируются в регулирование на постоянной основе", — сказано в релизе.

Среди мер, которые завершают действие и не будут продлены — во-первых, отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юрлиц. Продление этой меры нецелесообразно на фоне восстановления прибыльности сектора и действия послаблений по надбавкам к достаточности капитала. Банки должны отражать и признавать реализовавшиеся потери, чтобы избежать накопления системных рисков, считают в ЦБ.

Во-вторых, не будет продлена возможность не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием ограничительных мер.

Кроме того, завершается неприменение мер за использование кредитными организациями — кредиторами "старой" отчетности в отношении юрлиц-эмитентов, КО-эмитентов или контрагентов. "Продление меры нецелесообразно в связи с постепенным переходом к раскрытию информации и отчетности эмитентами и КО, а также практической необходимостью использовать в оценке рисков КО-кредиторами актуальную информацию о деятельности контрагентов", — пояснили в ЦБ.