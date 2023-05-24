МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, но с некоторыми модификациями, сообщил регулятор. В Росбанке оценили последствия введенных Британией санкций

"Мера, которую планируется продлить до 31 декабря 2023 года с модификацией: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", — пишет ЦБ.

При этом в рамках модификации, с учетом поэтапного возобновления раскрытия информации, с 1 июля 2023 года будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.