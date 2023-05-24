ЦБ намерен продлить право банков не раскрывать чувствительную информацию
ЦБ намерен продлить право банков не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, но с некоторыми модификациями, сообщил регулятор.
"Мера, которую планируется продлить до 31 декабря 2023 года с модификацией: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", — пишет ЦБ.
При этом в рамках модификации, с учетом поэтапного возобновления раскрытия информации, с 1 июля 2023 года будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.
https://1prime.ru/banks/20230524/840675977.html
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