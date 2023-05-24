МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Новое мобильное приложение банка "Открытие" появилось в магазине приложений App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. RuStore рассматривает возможность адаптировать приложение под iOS

Новое приложение называется Elixir. Согласно описанию в магазине приложений, оно нужно для отслеживания платежей по различным документам и, например, штрафам, однако внутри выглядит почти как и прежнее приложение банка.

Банк предлагает скачать приложение по ссылке из смс. Кроме того, его можно найти и самостоятельно в магазине приложений.

В апреле прошлого года приложение банка "Открытие" стало недоступно в магазинах приложений Google Play, AppGallery и App Store. Также в апреле ЕС расширил санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие".