МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле сократили чистую прибыль на треть по сравнению с мартовским результатом — до 224 миллиардов рублей, в итоге с начала года показатель достиг 1,1 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ. ЦБ намерен продлить право банков не раскрывать чувствительную информацию

"Чистая прибыль сектора в апреле составила 224 миллиарда рублей (доходность на капитал в годовом выражении – 21%), что на треть ниже высокого результата марта (330 миллиарда рублей, или 32%)", — сказано в документе. В ЦБ добавили, что в результате за четыре месяца текущего года сектор заработал уже 1,1 триллиона рублей.

Отмечается, что прибыль в апреле поддержали доходы от валютной переоценки, которые составили 85 миллиардов рублей, на фоне ослабления рубля.

При этом из-за меньшего количества дней в апреле несколько сократились основные доходы: чистые процентные доходы — на 5%, чистые комиссионные доходы — на 6%. Одновременно уменьшились доходы от операций с ценными бумагами и от участия в дочерних обществах — примерно на 60%, а также выросли отчисления в резервы по кредитам (+19% к марту).

Количество прибыльных банков в апреле снизилось до 230 (71% от общего числа) по сравнению с 235 в марте (72%), при этом их доля в активах сектора осталась на уровне 98%.

Средства населения в российских банках в апреле выросли на 1,6%, компаний — снизились на 1,5%, сообщил ЦБ.

"В апреле продолжился существенный отток корпоративных средств (-710 миллиардов рублей, или —1,5%, в марте – —1,6%), как и в прошлом месяце", — привел данные регулятор.

"В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 миллиарда рублей, или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%)", — также отметили в ЦБ.

Как пояснил Банк России, частично динамику средств населения поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и рост их размера, в частности, ввиду индексации пенсий.