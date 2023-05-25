ЦБ: депозиты банков снизились до 2,616 триллиона рублей к четвергу
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 2,616 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Депозиты банков по сравнению со средой снизились на 170,3 миллиарда рублей.
Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).
Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 4,186 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой выросли на 147,7 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 163,3 миллиарда рублей и составили 3,971 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.
https://1prime.ru/banks/20230525/840680523.html