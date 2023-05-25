МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России пока сохраняет прогноз по прибыли банков на 2023 год в 1,9 триллиона рублей, допускает его повышение, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. "Газпром" отчитался о чистой прибыли по МСФО по итогам 2022 года

"Пока предварительно да, но, может быть, надо будет пересмотреть в сторону повышения, сейчас поточнее будем расчеты проводить… В ближайшее время мы выйдем с каким-то обновленным прогнозом", — сказал он в кулуарах XXIII Всероссийской банковской конференции, отвечая на вопрос о том, пересмотрел ли ЦБ прогноз по прибыли банков в 1,9 триллиона рублей.

По прогнозу ЦБ российские банки по итогам текущего года получат прибыль на уровне 1,9 триллиона рублей.