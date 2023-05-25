МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает продление на 2024 год разрешение банкам не раскрывать санкционно чувствительную информацию, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов журналистам на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России. ЦБ подготовит рекомендации по раскрытию ESG-информации

"Да, именно в части чувствительной информации. Потому что если никаких глобальных геополитических изменений не произойдет, то нам бы не хотелось, чтобы какие-то риски в связи с раскрытием такого рода чувствительной информации возникали", — прокомментировал он вопрос о распространении разрешения банкам не раскрывать чувствительную для санкций информацию на 2024 год.

Банк России в среду сообщал, что планирует продлить до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, но с некоторыми модификациями.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на крупнейшие банки. В марте прошлого года ЦБ принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность.