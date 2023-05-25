БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила приобретение Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS, говорится в сообщении ЕК. JPMorgan Chase приобрел First Republic Bank

"По результатам исследования рынка Еврокомиссия пришла к выводу, что слияние не приведет к какому-либо значительному ограничению на рынках в сфере деятельности этих компаний в рамках Европейского экономического сообщества", — говорится в документе.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).