МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Банк России с июля не будет продлевать послабление о регистрации банков в качестве операторов платежной системы при достижении ими определенных критериев по сумме переводов, говорится в сообщении Центробанка. ЦБ допустил продление разрешения банкам не раскрывать некоторую информацию

"Банк России не будет продлевать с 1 июля 2023 года послабление в отношении субъектов национальной платежной системы (НПС), которое предусматривает неприменение мер за нарушение требований по регистрации оператора платежной системы в случае достижения кредитными организациями установленного законом критерия", — сообщил регулятор.

Законом о национальной платежной системе установлено требование о размере значения переводов денежных средств, при превышении которого банк обязан направить в ЦБ заявление о регистрации в качестве оператора платежной системы.

Как пояснил регулятор, мера поддержки прекратит свое действие в связи со стабилизацией объемов переводов денежных средств, совершаемых между кредитными организациями, а также исходя из анализа текущих показателей деятельности участников рынка.