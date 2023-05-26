КИШИНЕВ, 26 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк одобрил выделение Молдавии пакета финансовой помощи в размере 134 миллионов долларов для нивелирования последствий экономического кризиса, сообщила пресс-служба представительства банка в республике. Президент Всемирного банка не ожидает дефолта в США

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление финансирования Молдавии в рамках второй оперативной программы политики развития в отношении реагирования на чрезвычайные ситуации, устойчивости и конкурентоспособности (OPD2) в размере 134,3 миллиона долларов", — сообщает представительство Всемирного банка в Молдавии.

Специалисты Всемирного банка полагают, что Молдавия столкнулась со значительным снижением валового внутреннего продукта (ВВП) из-за сбоев в торговле, денежных переводов, энергетического кризиса и погодных условий, на которые повлияло изменение климата. Эти чрезвычайные обстоятельства в сочетании с финансовыми трудностями для поддержки беженцев, а также незавершенной программой реформ в области развития доказывают, что республика нуждается в помощи.

Программа OPD2 направлена на повышение энергоэффективности, укрепление правовой базы для гарантирования вкладов, корпоративного управления государственными предприятиями, поддержку реорганизации железнодорожного сектора и содействие оцифровке государственных услуг для предприятий. Программа является частью скоординированного пакета финансовой помощи Молдавии от международных партнеров. Пакет включает взносы Международного валютного фонда, Европейского союза и двусторонних партнеров. До сих пор были получены взносы США, Норвегии, Ирландии и Швеции.