МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала американскую Visa на рынке дебетовых карт, пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report. В ВТБ предрекли прекращение использования банковских карт в России

Согласно материалам, UnionPay стала лидером по объему трансакций, заняв 40,03 процента против 38,78 процента у Visa.

В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03 процента, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78 процента. Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока — 16,227 миллиарда долларов. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91 процента от всех платежей, а у UnionPay — 75,12 процента.

В 2021 году ситуация была иной: доля Visa на рынке составляла 39,53 процента, а UnionPay — 38,68 процента. Трансакции по дебетовым картам американской платежной системы с 2011 года упали с почти 80 процентов до 39,53 процента, а у китайской росли с близких к нулевым значений до 38,68 процента в 2021 году.

Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 процентного пункта — с 39,53 процента до 21,19 процента.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что карты UnionPay традиционно занимали второе место после Visa, но в первую очередь за счет внутреннего китайского рынка. По его словам, их доля на международном рынке без учета пользователей из КНР не превышала одного-двух процентов.

Аналитик ФГ "Финнам" Игорь Додонов объяснил, что система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам — отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay.

"Я полагаю, что глобальная роль UnionPay имеет все шансы продолжить расти в предстоящие годы. ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит показывать темпы, превышающие среднемировые. При этом проникновение банковских карт здесь всё еще ниже, чем в развитых странах", — отметил эксперт.