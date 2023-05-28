Nilson Report: китайская платежная система UnionPay обогнала американскую Visa по доле на рынке карт
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала американскую Visa на рынке дебетовых карт, пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report.
Согласно материалам, UnionPay стала лидером по объему трансакций, заняв 40,03 процента против 38,78 процента у Visa.
В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03 процента, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78 процента. Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока — 16,227 миллиарда долларов. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91 процента от всех платежей, а у UnionPay — 75,12 процента.
В 2021 году ситуация была иной: доля Visa на рынке составляла 39,53 процента, а UnionPay — 38,68 процента. Трансакции по дебетовым картам американской платежной системы с 2011 года упали с почти 80 процентов до 39,53 процента, а у китайской росли с близких к нулевым значений до 38,68 процента в 2021 году.
Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 процентного пункта — с 39,53 процента до 21,19 процента.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что карты UnionPay традиционно занимали второе место после Visa, но в первую очередь за счет внутреннего китайского рынка. По его словам, их доля на международном рынке без учета пользователей из КНР не превышала одного-двух процентов.
Аналитик ФГ "Финнам" Игорь Додонов объяснил, что система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам — отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay.
"Я полагаю, что глобальная роль UnionPay имеет все шансы продолжить расти в предстоящие годы. ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит показывать темпы, превышающие среднемировые. При этом проникновение банковских карт здесь всё еще ниже, чем в развитых странах", — отметил эксперт.
https://1prime.ru/banks/20230528/840702031.html