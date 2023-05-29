МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Многие из проблем в сфере финансов носят сегодня провокационный характер, западные банки нередко не воспринимают даже легальные платежи из России, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Итальянский бизнес продолжает работать в России, заявил глава GIM Unimpresa

"У банковской системы, сейчас немало проблем, возникающих не только из-за отключения Москвы от системы SWIFT. Многие из них носят прямо-таки провокационных характер. Понимаете, западные банки нередко не воспринимают даже легальные платежи из России", — сказал он.

По его словам, для финансовой системы Запада "компании, которые сотрудничают сейчас с Россией, — это враги народа".

"Почему ты работаешь в России? А кто тебе отправил деньги? Кто был последним бенефициаром в этом российском банке? Кому принадлежит фирма-партнер?.. Требуется куча разных документов", — заметил итальянский бизнесмен.

"Естественно, мы все их предоставляем, отвечаем на все вопросы. Тем не менее часто приходится прибегать к помощи адвокатов, потому что платежи блокируются. Пока вопрос разрешится, ты теряешь время и деньги", — заключил Торрембини.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 мая в 11.00 мск.