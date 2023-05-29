МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк России направил банкам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и страховщикам информационное письмо, в котором рекомендовал сообщать клиентам об особенностях, возможностях и рисках продуктов устойчивого развития, говорится в сообщении на сайте регулятора. ЦБ: российский банк выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо

"Банкам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховщикам при продаже продуктов устойчивого развития рекомендуется доводить до клиентов информацию об их особенностях, возможностях и рисках", — сказано в сообщении.

Такая практика позволит повысить осведомленность инвесторов и предотвратить распространение обычных финансовых инструментов под видом зеленых, отметили в регуляторе. В рекомендациях речь идет о всех продуктах: это акции, облигации, ПИФ, ETF, производные финансовые инструменты, депозиты, кредиты, договоры негосударственного пенсионного обеспечения и страхования.

"Важно подробно раскрывать критерии, по которым можно точно определить, что инвестиции в такие продукты будут направлены на финансирование проектов устойчивого развития. Компании могут публиковать информацию на своих сайтах", — обратили внимание в ЦБ,

Кроме того, в Центробанке рекомендовали участникам финрынка проводить регулярное обучение сотрудников, чтобы они могли рассказать клиентам об отличиях, рисках, стоимости и преимуществах таких финпродуктов. По мнению ЦБ, это повысит качество обслуживания и информирования клиентов.