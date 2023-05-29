МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Верховная рада Украины поддержала законопроект, разрешающий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Украина ввела санкции против 220 российских и европейских компаний

"Рада одобрила в повторном втором (чтении — ред.) законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанационных собственников. За – 305", — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее издание "Экономическая правда", ссылаясь на находящийся в его распоряжении документ, писало, что национальный банк Украины разработал законопроект, принятие которого в Верховной раде позволит национализировать "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Законом предусмотрена процедура вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".