МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 39 /2435/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6319-У от 1.12.2022 "О порядке представления кредитной организацией в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73349 от 17.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6417-У от 19.04.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 ноября 2021 года № 782-П "Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора /администратора/ доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73287 от 12.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-933 от 22.05.2023 "Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации — Потребительского общества взаимного страхования "ВЗАИМОПОМОЩЬ";

— информационное письмо № ИН-02-28/38 от 24.05.2023 "О рекомендациях по предоставлению /раскрытию/ финансовыми организациями информации клиентам о финансовых продуктах устойчивого развития".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о формировании и финансовых результатах размещения средств пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений за 2022 отчетный год; объявления Банка России.