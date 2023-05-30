МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Межправительственная комиссия России и Алжира обсуждает механизм денежных переводов между банками двух стран, обсуждается и возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, заявил РИА Новости председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Московской торгово-промышленной палаты Дмитрий Шатунов. Россия и Алжир увеличат товарооборот между двумя странами

"Идет поиск направлений. Идет все с нуля, прорабатывается с нашей стороны, с их стороны. На данный момент Алжир очень заинтересован в сотрудничестве и крайне охотно идет на переговоры. Конкретные результаты появятся не раньше, чем через год", – сказал Шатунов, отвечая на вопрос о возможном подключении Алжира к российскому аналогу SWIFT.

"На данный момент основные статьи экспорта, которые идут в Алжир, – это российские удобрения. Соответственно, до конца не отработан механизм взаимодействия между банками, то есть денежные переводы. Сейчас межправительственная комиссия решает эти вопросы. На данный момент идет подготовительная работа", – добавил эксперт.