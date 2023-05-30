МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал во вторник, что центральный банк будет терпеливо проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку для стабилизации инфляции на целевом уровне 2% потребуется некоторое время. Таким образом он опроверг ожидания политических перемен в краткосрочной перспективе. Безработица в Японии в апреле снизилась до 2,6 процента

"Мы ожидаем очевидного замедления инфляции до уровня менее 2% к середине текущего финансового года", — сказал Уэда, выступая в парламенте.

Он допустил последующее восстановление инфляции, но отметил при этом, что данный прогноз сопряжен с высокой неопределенностью.

Среди позитивных сигналов — вероятное значительное повышение заработных плат по итогам ежегодных переговоров, которое может способствовать изменению преобладающего в стране дефляционного менталитета.

"Мы будем терпеливо продолжать денежно-кредитное смягчение, поскольку потребуется некоторое время для стабилизации темпа роста цен на уровне 2% при последовательном повышении заработков", — сказал Уэда, добавив, что Банк Японии также будет продолжать покупки долгосрочных государственных облигаций.

Между тем на рынке ведутся разговоры о том, что Уэда может вскоре перейти к сворачиванию денежно-кредитного стимулирования, чтобы устранить побочные эффекты, накопившиеся за много лет сверхмягкой политики, в том числе искажения в рыночном ценообразовании, порождаемые крупномасштабными покупками облигаций центральным банком.

Эти ожидания укрепились на усилении базового ценового давления.

Базовая инфляция потребительских цен в Токио, которая считается опережающим индикатором общенациональных трендов, в мае замедлилась, но ключевой индекс, не учитывающий цены на топливо, достиг самого высокого уровня за 40 лет, что стало признаком более широкомасштабного повышения цен.

На своем заседании, намеченном на 27-28 июля, Банк Японии пересмотрит свои прогнозы экономического роста и инфляции.

Судя по апрельским прогнозам, Банк Японии ожидает, что базовая инфляция в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, достигнет 1,8%. Прогноз, сформированный на основе результатов опроса, которые Японский центр экономических исследований представил 15 мая, составляет 2,3%.