Глава Банка Японии Уэда: регулятор будет терпеливо продолжать сверхмягкую политику
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал во вторник, что центральный банк будет терпеливо проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику, поскольку для стабилизации инфляции на целевом уровне 2% потребуется некоторое время. Таким образом он опроверг ожидания политических перемен в краткосрочной перспективе.
"Мы ожидаем очевидного замедления инфляции до уровня менее 2% к середине текущего финансового года", — сказал Уэда, выступая в парламенте.
Он допустил последующее восстановление инфляции, но отметил при этом, что данный прогноз сопряжен с высокой неопределенностью.
Среди позитивных сигналов — вероятное значительное повышение заработных плат по итогам ежегодных переговоров, которое может способствовать изменению преобладающего в стране дефляционного менталитета.
"Мы будем терпеливо продолжать денежно-кредитное смягчение, поскольку потребуется некоторое время для стабилизации темпа роста цен на уровне 2% при последовательном повышении заработков", — сказал Уэда, добавив, что Банк Японии также будет продолжать покупки долгосрочных государственных облигаций.
Между тем на рынке ведутся разговоры о том, что Уэда может вскоре перейти к сворачиванию денежно-кредитного стимулирования, чтобы устранить побочные эффекты, накопившиеся за много лет сверхмягкой политики, в том числе искажения в рыночном ценообразовании, порождаемые крупномасштабными покупками облигаций центральным банком.
Эти ожидания укрепились на усилении базового ценового давления.
Базовая инфляция потребительских цен в Токио, которая считается опережающим индикатором общенациональных трендов, в мае замедлилась, но ключевой индекс, не учитывающий цены на топливо, достиг самого высокого уровня за 40 лет, что стало признаком более широкомасштабного повышения цен.
На своем заседании, намеченном на 27-28 июля, Банк Японии пересмотрит свои прогнозы экономического роста и инфляции.
Судя по апрельским прогнозам, Банк Японии ожидает, что базовая инфляция в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, достигнет 1,8%. Прогноз, сформированный на основе результатов опроса, которые Японский центр экономических исследований представил 15 мая, составляет 2,3%.
https://1prime.ru/banks/20230530/840712623.html