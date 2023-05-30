МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года, ранее на выплату такого жилищного кредита требовалось около трех лет, сообщила пресс-служба ВТБ. ЦБ: не всю льготную ипотеку нужно распространять на вторичный рынок

"По данным ВТБ, российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Чаще всего они стремятся досрочно закрыть обязательства по крупным сделкам. Клиентам, погасившим свои кредиты в прошлом году, требовалось на это около 3 лет", — свидетельствует аналитика банка по ипотеке без учета рефинансирования.

Активнее всего клиенты выплачивают жилищные кредиты на суммы 15-20 миллионов рублей. В среднем на закрытие таких договоров уходит около 1,5 лет, следует из статистики ВТБ за первые четыре месяца этого года. У заемщиков, занявших на покупку недвижимости до 5 миллионов рублей, полное погашение обязательств занимает 3,6 года.

В среднем на частично досрочное погашение ипотеки клиенты ВТБ направляют 140 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает средний размер ежемесячного платежа. Для сравнения, год назад на частично досрочное погашение они выделяли в среднем 157,6 тысячи рублей, а в апреле 2020 года — 137 тысяч. Банк России пояснил изменения в регулировании ипотеки с 1 июня

"Несмотря на то, что в среднем заемщики берут ипотеку на рекордные 24 года, закрывают ее по-прежнему в разы быстрее… Благодаря льготным программам со ставкой 6-8% ипотека перестала "висеть" над клиентами большим долгом, стала удобным финансовым инструментом для решения квартирного вопроса и посильным для выплаты", — заявил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

За счет общего снижения ставок и увеличения срока кредита в меньшую сторону изменился и ежемесячный платеж, поэтому заемщики все чаще направляют освободившиеся средства не на досрочное погашение, а на другие, более важные для них расходы, добавил он.

При этом общий уровень их платежной дисциплины по-прежнему на высоком уровне – с точки зрения просроченной задолженности сегмент жилищного кредитования остается образцовым, указал также Дячкин.