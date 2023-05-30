МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Размер выплаты в случае добровольного страхования при денежном переводе без согласия клиента на сумму меньше 100 тысяч рублей должен быть равен сумме операции, а в случае перевода на более высокие суммы – составлять минимум 100 тысяч рублей, говорится в проекте указания Банка России. ЦБ рекомендовал банкам раскрывать клиентам особенности зеленых финпродуктов

"При сумме операции, совершенной без согласия клиента оператора по переводу денежных средств, меньшей или равной 100 тысяч рублей, размер страховой выплаты должен быть равен сумме операции, совершенной без согласия клиента оператора по переводу денежных средств", — говорится в документе.

"При сумме операции, совершенной без согласия клиента оператора по переводу денежных средств, выше 100 тысяч рублей, размер страховой выплаты должен быть не менее 100 тысяч рублей, если страховщиком не предусмотрен более высокий минимальный размер страховой выплаты", — также гласит проект указания.

Также документом предлагается, чтобы страховая выплата производилась в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня предъявления заявления и необходимых документов.