МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские банки второй месяц подряд выдают ипотечные ссуды на общую сумму более 500 миллиарда рублей: так, в апреле 2023 года они выдали 153,32 тысячи ссуд на 566,15 миллиарда рублей (в марте 569,42 миллиарда рублей), следует из данных Банка России.
Портфель ипотечного кредитования по итогам апреля увеличился на 2,13% — до 14,74 триллиона рублей. В то же время, просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам в апреле выросла относительно марта на 0,19%, до 56,18 миллиарда рублей.
При этом, средняя ставка ипотеке продолжает оставаться на максимуме с апреля 2020 года — в апреле 2023 года она составила 8,52%.
Средний срок ипотечного кредитования в России в апреле немного снизился и составил примерно 23 года и 10 месяцев.
Кроме того, по данным ЦБ, доля ипотеки с плавающей ставкой, выданной в рублях и иностранной валюте за апрель не изменилась и осталась на уровне 0,04%.
https://1prime.ru/banks/20230530/840716903.html
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