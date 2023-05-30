МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские банки второй месяц подряд выдают ипотечные ссуды на общую сумму более 500 миллиарда рублей: так, в апреле 2023 года они выдали 153,32 тысячи ссуд на 566,15 миллиарда рублей (в марте 569,42 миллиарда рублей), следует из данных Банка России. Средний срок погашения ипотеки в России вырос больше чем на год

Портфель ипотечного кредитования по итогам апреля увеличился на 2,13% — до 14,74 триллиона рублей. В то же время, просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам в апреле выросла относительно марта на 0,19%, до 56,18 миллиарда рублей.

При этом, средняя ставка ипотеке продолжает оставаться на максимуме с апреля 2020 года — в апреле 2023 года она составила 8,52%.

Средний срок ипотечного кредитования в России в апреле немного снизился и составил примерно 23 года и 10 месяцев.

Кроме того, по данным ЦБ, доля ипотеки с плавающей ставкой, выданной в рублях и иностранной валюте за апрель не изменилась и осталась на уровне 0,04%.