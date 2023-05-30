МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ситибанк заключил соглашение о передаче "Уралсибу" портфеля кредитных карт при наличии согласия их держателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ситибанка. Российские банки выдали ипотеку на общую сумму более 500 миллиардов рублей

"Citi заключил соглашение с ПАО "Банк Уралсиб", в рамках которого действующим держателям кредитных карт АО КБ "Ситибанк" при условии получения согласия клиентов будет предлагаться переход на обслуживание в "Уралсиб", в соответствии с российским законодательством", — сообщили в банке.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Расходы на уход из России группа оценивала в 170 миллионов долларов.

В декабре "Уралсиб" сообщил, что завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у Ситибанка. В банке тогда отмечали, что приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством и дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге.