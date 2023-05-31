МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Срок подачи отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов за 2022 год по зарубежным счетам физлиц-резидентов РФ истекает 1 июня — в четверг последний день, когда можно подать всю необходимую информацию.

Так, граждане — налоговые резиденты РФ, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, должны предоставить отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, а также о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

При этом отчеты не нужно предоставлять физлицам-резидентам РФ, чье пребывание за рубежом в течение 2022 года в совокупности составило более 183 дней. Также освобождаются резиденты и от необходимости отправлять отчеты по счетам, которые были открыты в странах ЕАЭС или странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией.

Однако в последнем случае освобождение от отчетности возможно при условии, что общая сумма движения денежных средств по счету (вкладу) за отчетный год не превышает 600 тысяч рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), либо если остаток денежных средств на счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает указанную сумму, а также если в течение отчетного года зачисление денежных средств не осуществлялось.

Необходимые документы можно подать в бумажном формате при личном посещении налогового органа или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Но проще и удобнее всего заполнить и подать их в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

За непредставление или несвоевременное представление отчета для граждан предусмотрена административная ответственность: при задержке сдачи отчета не более чем на 10 дней — предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей; более 10 дней, но не более 30 дней — штраф от 1000 до 1500 рублей; более 30 дней — штраф от 2500 до 3000 рублей. А повторное нарушение влечет штраф уже на 20 тысяч рублей.