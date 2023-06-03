МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) обязал украинские банки предоставлять информацию о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы, сообщило в субботу украинское издание "Страна". СМИ: главный кошмар Вашингтона сбывается из-за Украины

"С этого понедельника, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ", — сообщило издание со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ регулятора.

Сообщается, что теперь банки будут передавать в национальной банк Украины данные по трем видам карточных операций: P2P-переводам, когда физические лица переводят деньги друг другу; пополнениям и снятиям наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах; оплатам в интернете.

Цель, с которой банк собирает эти данные, в документе не указана, однако предполагается, что делается это с целью финансового мониторинга, поскольку документ подписан главой департамента финансового мониторинга регулятора Анной Липской.