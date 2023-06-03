МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра банка.
"Теперь списываем комиссию за валютные пополнения в долларах и евро в банкоматах Тинькофф, в наших кассах и через доставку. Её размер составляет 1% от суммы, которую вносите", — рассказали в кол-центре.
Сотрудник уточнил, что комиссия уже взимается. Он добавил, что за раз можно внести максимум 1 000 000 рублей или 20 000 долларов, евро или юаней.
https://1prime.ru/banks/20230603/840752098.html
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