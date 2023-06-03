МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник кол-центра банка. СМИ: крупные российские банки начали брать комиссию за популярную услугу

"Теперь списываем комиссию за валютные пополнения в долларах и евро в банкоматах Тинькофф, в наших кассах и через доставку. Её размер составляет 1% от суммы, которую вносите", — рассказали в кол-центре.

Сотрудник уточнил, что комиссия уже взимается. Он добавил, что за раз можно внести максимум 1 000 000 рублей или 20 000 долларов, евро или юаней.