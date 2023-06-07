МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии на текущей неделе осуществил ужесточение денежно-кредитной политики в связи с наличием повышательных рисков для инфляции, которая и так уже давно находится выше целевого уровня, заявил в среду управляющий регулятора Филип Лоу. РБА по итогам заседания во вторник повысил ключевую ставку до 11-летнего максимума 4,1%. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам российских банков

Тем не менее, для обуздания инфляции может потребоваться дальнейшее ужесточение политики, и это будет зависеть от развития ситуации с экономикой и темпами роста цен, отметил Лоу.

В РБА прогнозируют, что общая годовая инфляция, которая сейчас составляет около 7,0%, вернется к верхней границе целевого диапазона 2,0%-3,0%, к середине 2025 года. Таким образом, замедление инфляции в Австралии будет более медленным, чем во многих других странах, поскольку глава центрального банка хочет сохранить сильный рост занятости.

"Слишком рано объявлять о победе в битве с инфляцией", — сказал Лоу, признав, что РБА будет трудно обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню, при этом не вызвав рецессии в экономике.

"Тем не менее, хочу четко дать понять, что желание сохранить рост занятости не означает терпимость к устойчиво высоким темпам инфляции", — добавил он.

Сильное ценовое давление заставило РБА с мая прошлого года поднять ключевую ставку на 400 базисных пунктов, что стало самым агрессивным ужесточение политики за всю современную историю центрального банка. ЦБ Швейцарии готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики

Годовая инфляция в Австралии достигла пика в апреле на отметке 6,8%, оказавшись выше прогнозов, но не изменив мнения РБА о том, что темпы роста цен находятся в нисходящем тренде, сообщил Лоу.

Он также обозначил четыре фактора, на которые правление центрального банка будет обращать пристальное внимание в процессе принятия решений по денежно-кредитной политике: мировая экономика, расходы домохозяйств, рост удельных расходов на оплату труда и инфляционные ожидания.

Темпы роста цен в сфере услуг Австралии остались высокими. На фоне быстрого роста арендной платы счета за электричество, как ожидается, продолжат увеличиваться, тогда как удельные расходы на оплату труда тоже демонстрируют сильный рост, не сопровождающийся ускорением роста производительности, а среднесрочные инфляционные ожидания могут начать повышаться, отметил Лоу.

"В интересах Австралии мы должны справиться с инфляцией, причем в не слишком отдаленной перспективе. Правление предпримет все необходимые меры, чтобы этого достичь", — сказал он.

Лоу также сообщил, что одним из факторов при принятии решения по ставкам стало повышение минимального размера заработной платы в Австралии. По его мнению, если всем работникам потребуется компенсация в связи с высокой инфляцией, то это будет проблемой.