МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. ЦБ отметил рост активности преступников в интернете

"Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций", — рассказал РБК Ясинский.

По его словам, каждый день выявляется порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону. "Я бы не сказал, что количество "красных" клиентов растет. Скорее формируется эффект накопления "отработанных" таких клиентов", — пояснил Ясинский, имея в виду появление новых технических компаний, чьи операции банки перестали проводить.

Массовая регистрация новых компаний влияет на показатели самой платформы ЗСК. По данным ЦБ, на 26 мая низкий уровень риска (зеленый) был присвоен 97% клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), а средний (желтый) — 1,6%. Доля "красных", или высокорисковых клиентов выросла по сравнению с уровнем ноября прошлого года (тогда было 0,7%) и достигла 1,4%. Это 98 тысяч из 7 миллионов зарегистрированных компаний и ИП. "Ренессанс банк" ждет дальнейшего роста российского рынка кредитных карт

Возможности платформы ЗСК в подавлении схем с регистрацией фирм-однодневок Ясинский оценивает более сдержанно. По словам главы департамента ЦБ, платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет такие компании, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь регистрировать такие компании, помочь в этом могут поправки в законодательство. Еще до запуска платформы ЦБ и ФНС РФ разработали законопроект, который должен препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля прошлого года. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП.