МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число выпущенных российскими банками карт для клиентов — физических лиц по итогам первого квартала впервые превысило отметку в 400 миллионов штук, однако рост эмиссии сопровождался снижением числа активного "пластика", следует из данных Банка России. ЦБ зафиксировал рост числа фирм—однодневок

Так, по итогам января-марта количество эмитированных банковских карт в РФ увеличилось на 11,3 миллиона штук по сравнению с последним кварталом прошлого года, а число банковских карт в использовании, то есть активных, сократилось примерно на сопоставимую величину — 7,4 миллиона штук.

Среди наиболее популярных операций с использованием банковских карт у физлиц наиболее заметную отрицательную динамику показало снятие наличных: за квартал объем таких операций снизился на 15%, примерно до 6,9 триллиона рублей.

На втором месте по отрицательной динамике — прочие операции с банковскими картами, куда входят, в том числе, переводы. Их объем за квартал просел на 13,7% — до 17,2 триллиона рублей. Наконец, на третьем месте — оплата товаров и услуг: объем таких операций за квартал снизился на 6,6%, составив 11,7 триллиона рублей.