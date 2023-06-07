МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Опасения клиентов по поводу новых санкций в отношении российских банков снижаются, и они реже пользуются несколькими картами "на всякий случай": в связи с этим число активных карт сокращается, ситуация на этом рынке стабилизировалась, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. ЦБ зафиксировал рост выпуска банковских карт в России

Согласно данным ЦБ, число выпущенных российскими банками карт для клиентов — физических лиц по итогам первого квартала впервые превысило отметку в 400 миллионов штук, однако рост эмиссии сопровождался снижением числа активного "пластика".

"Скорее всего, в период нестабильности люди опасались санкций и использовали несколько карт от разных банков и разных платежных систем "на всякий случай". Но сейчас ситуация нормализовалась, люди вернулись к привычному их использованию", — считает Тростьянский.

Регулятор сообщил, что по итогам января-марта количество эмитированных банковских карт в РФ увеличилось на 11,3 миллиона штук по сравнению с последним кварталом прошлого года, а число банковских карт в использовании, то есть активных, сократилось на примерно сопоставимую величину — 7,4 миллиона штук.

Среди особенно популярных операций с использованием банковских карт у физлиц наиболее заметную отрицательную динамику показало снятие наличных: за квартал объем таких операций снизился на 15%, примерно до 6,9 триллиона рублей.