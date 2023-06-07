Ученый Тростьянский: снижение числа банковских карт означает стабильность на этом рынке
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Опасения клиентов по поводу новых санкций в отношении российских банков снижаются, и они реже пользуются несколькими картами "на всякий случай": в связи с этим число активных карт сокращается, ситуация на этом рынке стабилизировалась, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.
Согласно данным ЦБ, число выпущенных российскими банками карт для клиентов — физических лиц по итогам первого квартала впервые превысило отметку в 400 миллионов штук, однако рост эмиссии сопровождался снижением числа активного "пластика".
"Скорее всего, в период нестабильности люди опасались санкций и использовали несколько карт от разных банков и разных платежных систем "на всякий случай". Но сейчас ситуация нормализовалась, люди вернулись к привычному их использованию", — считает Тростьянский.
Регулятор сообщил, что по итогам января-марта количество эмитированных банковских карт в РФ увеличилось на 11,3 миллиона штук по сравнению с последним кварталом прошлого года, а число банковских карт в использовании, то есть активных, сократилось на примерно сопоставимую величину — 7,4 миллиона штук.
Среди особенно популярных операций с использованием банковских карт у физлиц наиболее заметную отрицательную динамику показало снятие наличных: за квартал объем таких операций снизился на 15%, примерно до 6,9 триллиона рублей.
https://1prime.ru/banks/20230607/840773027.html