МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку придется повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов и в июне, и в июле, и быть готовым продолжить повышение, если инфляция останется высокой, сказал в среду член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот. Всемирный банк улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2023 году

"Ожидаю двух повышений ставки в июне и в июле", — сказал он, выступая в парламенте Нидерландов.

"Дальнейшая картина неясна, — добавил он. — При оптимистичном сценарии этого должно быть достаточно. Но есть много повышательных рисков, которые могут заставить нас продолжить повышение. При необходимости я бы без колебаний сделал это".